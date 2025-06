Herzogin Meghan träumt von einem Business mit Tochter Lilibet

Eigentlich endete die erste Staffel von Herzogin Meghans Podcast «Confessions of a Female Founder» am 27. Mai mit der achten Folge – einem Gespräch mit Spanx–Gründerin Sara Blakely. Doch überraschend kündigte Meghan am 29. Mai noch eine Bonusfolge an. Diese war offenbar bereits am 5. Mai aufgezeichnet worden: Im Gespräch mit Tina Knowles erwähnte die Herzogin, dass ihr Sohn Prinz Archie «morgen» sechs Jahre alt werde. Und fügte mit einem Lächeln hinzu: «Wo ist die Zeit geblieben?»