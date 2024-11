Herzogin Meghan über die Feiertagstraditionen mit Prinz Harry

«Wir sorgen immer dafür, dass wir etwas Lustiges unternehmen»

«Ich habe darüber nachgedacht, dass man in den letzten Jahren, in denen wir Thanksgiving hier gefeiert haben, wie viele von uns immer dafür gesorgt hat, dass auch für Freunde, die keine Familie haben, Platz am Tisch ist – was wirklich wichtig ist», deutet Meghan an. Die Familie wird als wohl nicht nur im engsten Kreis feiern. Eine Freundin wie die 90–jährige Frauenrechtlerin Gloria Steinem habe letztes Jahr bei ihnen am Tisch gesessen. «Wir sorgen immer dafür, dass wir etwas Lustiges unternehmen», geht die ehemalige Schauspielerin weiter ins Detail. «Wie jede andere Familie, verbringt man Zeit mit einem tollen Essen und was macht man dann? Man spielt Spiele, immer das Gleiche, jemand bringt eine Gitarre mit – das macht Spass.»