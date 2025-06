Herzogin Meghan und Prinz Harry: Viel Spott und Kritik für Twerk-Clip

Damit hatte wohl wirklich niemand gerechnet. Herzogin Meghan (43) hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem sie mit ihrem Ehemann, Prinz Harry (40), offenbar kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter Lilibet (4) beim ausgelassenen Tanzen in einem Krankenhauszimmer zu sehen ist. Sie schwingt in dem Clip zu Musik die Hüften und den Hintern, twerkt – und versucht damit die damals überfälligen Wehen anzuregen, wie sie erklärt: «Als scharfes Essen, stundenlanges Spazierengehen und Akupunktur nicht geholfen haben – blieb nur noch eine Sache übrig!»