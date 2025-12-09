Herzogin Meghan will ihrem Vater einen Brief ins Krankenhaus schicken

Vater weiss offenbar nichts von der Kontaktaufnahme

Doch die Situation gestaltet sich kompliziert: Die britische «Mail on Sunday» berichtete am 6. Dezember, dass Thomas «verwirrt» über die Aussage sei, seine Tochter habe versucht, ihn zu erreichen. Er habe nichts von ihr gehört, so der 81–Jährige. Das Problem: Thomas Markle hat laut «People» derzeit keinen Zugang zu seinem Mobiltelefon und liegt in einem Krankenhaus in Cebu, wo er voraussichtlich noch eine Woche bleiben muss.