Herzogin Meghans einstige Freundin Jessica Mulroney angeblich getrennt

Die Freundschaft schien jedoch zu kippen, als Mulroney 2020 in einen Rassismus–Skandal verwickelt war. In der Folge verlor sie mehrere Werbepartner und Aufträge. Auch Herzogin Meghan soll sich von ihr distanziert haben. Später erklärte Mulroney jedoch in einer Instagram–Story, dass sie und die ehemalige Schauspielerin «eine Familie» seien: «Sie ist die netteste Freundin und hat sich jeden Tag bei mir erkundigt. Der Boulevard ist grauenhaft. Er produziert Lügen und verletzende Geschichten.» Ob die beiden heute noch Kontakt haben, ist unklar.