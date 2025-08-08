Herzogin Meghans neuer Roséwein wird zum Ladenhüter

Der Launch fiel zeitlich zusammen mit Meghans 44. Geburtstag. In einem Instagram–Video präsentierte sie sich mit einem Weidenkorb, gefüllt mit Blumen und Flaschen ihres neuen Rosés. Ihre Leidenschaft für Wein ist kein Geheimnis: Ihren eingestellten Lifestyle–Blog «The Tig» benannte sie nach ihrem Lieblingsrotwein Tignanello. Auch ihre Vorliebe für Rosé wurde bereits in der Netflix–Dokuserie «With Love, Meghan» deutlich, wo sie mehrfach mit einem Glas in der Hand zu sehen war.