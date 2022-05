Herzogin Meghans Vater Thomas Markle wird in Klinik behandelt

Thomas Markle (77), Herzogin Meghans (40) Vater, soll einen schweren Schlaganfall erlitten haben und wird derzeit in einem amerikanischen Krankenhaus medizinisch versorgt. Das berichtet Dan Wootton (39) in einem Beitrag der «Daily Mail». Der Reporter hatte zuvor mit Markle in einem Interview für GB News über seinen geplanten Grossbritannien-Besuch gesprochen. «Ich bin zutiefst traurig, diese Nachricht zu vermelden, nur sieben Tage bevor Thomas mit mir nach London gekommen wäre, um das 70. Thronjubiläum der Königin für ein TV-Special in meiner GB-Nachrichtensendung zu feiern und seinen lang gehegten Wunsch zu erfüllen, Schloss Windsor zu besuchen», schreibt Wootton in seinem aktuellen Beitrag.