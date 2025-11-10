Hilary Duff geht nach mehr als einer Dekade auf Mini-Tour

Die Shows liegen Duff laut eines Statements sehr am Herzen. Die Wartezeit sei lang gewesen, und sie wisse, «dass diese Abende voller Freude und Verbindung sein werden – für alte Freunde und neue Gesichter». Sie könne es kaum erwarten, für und mit den Fans zu singen sowie diese endlich wieder zu treffen. Die Sängerin habe «ein paar neue Songs [...] und natürlich ein paar alte Favoriten» im Gepäck, zitiert ausserdem der «Rolling Stone».