Hilary Duff: Neue Musik in Arbeit und Doku-Serie über ihr Comeback

Auf den Fotos ihres Beitrags in den sozialen Medien ist die Sängerin und Schauspielerin lächelnd zu sehen, ein Handy mit Songtexten, Kopfhörer und Duff im Tonstudio, wie sie ihren Ehemann Matthew Koma (38) umarmt, während er Keyboard spielt. In einer Pressemitteilung wurden mehr Details genannt wie ihre neue Plattenfirma Atlantic Records (hat unter anderem Cardi B, Coldplay oder Ed Sheeran verpflichtet).