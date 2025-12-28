Hildegard Knef: Sie wollte alles - und bekam alles!

Und dann war da noch eine vierte Ausprägung der Knef: die Berlinerin. Es kann gut sein, dass das die beliebteste von allen war/ist. Es gehört zur Ironie der Geschichten über die Knef, dass sie überhaupt nicht in Berliner geboren wurde, sondern 1925 in Ulm. Somit gehört sie strenggenommen zu den «Schwaben in Berlin», die speziell in der Hauptstadt 100 Jahre nach dem Knef–Geburtstagdatum oft als spiessig und provinziell wahrgenommen werden.