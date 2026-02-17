Hillary Clinton spricht bei Sandra Maischberger über Epstein-Vorwürfe

«Habe ihn nie getroffen»

Clinton, die unter anderem für die Gala «Cinema for Peace» am Rande der Berlinale in der deutschen Hauptstadt ist, nutzte die Bühne für eine unmissverständliche Distanzierung und griff gleichzeitig ihren politischen Erzrivalen Donald Trump scharf an. «Ich habe ihn nie getroffen», stellte Clinton im Gespräch mit Sandra Maischberger (59) in Bezug auf Jeffrey Epstein fest. Damit reagierte sie auf die jüngsten Schlagzeilen rund um die sogenannten «Epstein–Files», die seit Wochen die Öffentlichkeit in Atem halten.