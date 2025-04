Hinter den Kulissen: Video zeigt Prinz Louis beim Geburtstagsshooting

Der jüngste Sohn von Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42) feiert an diesem Mittwoch seinen siebten Geburtstag. Mit seinem unbeschwerten Charme verzaubert er die Royal–Fans bei jedem seiner öffentlichen Auftritte. Auch auf dem neuen Porträt, das zu seinem Ehrentag auf Instagram veröffentlicht worden ist, grinst er in die Kamera. Bei seinem strahlenden Lächeln sind seine fehlenden Vorderzähne nicht zu übersehen. Wie das neue Porträt von Fotograf Josh Shinner, aufgenommen Anfang April auf dem Grundstück von Anmer Hall in Norfolk, entstanden ist, haben nun die Eltern von Prinz Louis verraten.