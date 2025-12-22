Hinweis auf 007-Job? Idris Elba posiert als James Bond

Idris Elba: «Meine Frau hat mich dazu gebracht»

Hat sich Idris Elba damit als neuer 007 geoutet? Eher nicht. «Meine Frau hat mich dazu gebracht, es zu tun», hat der «Luther»–Star zu dem Clip geschrieben. Das Video ist also eher ein Witz. Der seine Fans trotzdem zum Träumen brachte. Viele kommentierten begeistert, dass sie sich Elba als James Bond wünschen. Anlass für den Besuch des Schauspielers im Londoner Wachsfigurenkabinett war übrigens die Enthüllung seiner eigenen Wachsfigur.