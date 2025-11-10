Historischer China-Besuch von König Felipe und Letizia von Spanien

Direkt auf dem Rollfeld erwartete die Royals ein Empfang mit allen Ehren. Unter den Anwesenden befanden sich der Vizegouverneur der Provinz Sichuan sowie die Botschafter beider Länder. Nach der Begrüssung überreichten zwei Kinder dem Königspaar Blumensträusse in Rot– und Gelbtönen. Anschliessend schüttelten Felipe und Letizia den weiteren Mitgliedern der Willkommensdelegation die Hand. Die spanische Presse berichtet von einer Atmosphäre, die die Bedeutung dieses diplomatischen Moments unterstreicht.