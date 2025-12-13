Hitserie «Euphoria»: HBO zeigt erste Bilder zu den neuen Folgen

Werden Cassie und Nate gemeinsam glücklich?

Schon vor rund einer Woche enthüllte Serienschöpfer Sam Levinson (40) Details zur Handlung der neuen «Euphoria»–Staffel. So sind etwa die Figuren Nate und Cassie verlobt. Der von Superstar Sydney Sweeney gespielte Fan–Liebling ist zudem «süchtig nach Social Media» geworden und «neidisch auf das scheinbar grossartige Leben, das alle ihre Klassenkameraden aus der Highschool derzeit führen». Instagram–Posts von HBO zeigen beide. Cassie hält ein schmelzendes Eis in der Hand. Dazu heisst es: «Sie war schon glücklicher.»