«Hobbit»-Star Martin Freeman feiert bei «Momo»-Premiere in München

Ein Hauch von Hollywood in München. «Der Hobbit»–Star Martin Freeman (54) zeigte sich am Sonntag bei der Premiere von «Momo» im Mathäser Kino. Der international profilierte Schauspieler posierte auf dem roten Teppich mit seinen Kollegen um Alexa Goodall. Die 13–Jährige verkörpert in der Neuverfilmung des klassischen Kinderromans von Michael Ende (1939–1995) die Titelrolle. Martin Freeman spielt Meister Hora, den Herrn der Zeit.