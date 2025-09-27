Hochzeit von Selena Gomez: Probeessen mit prominenten Gästen

Laut «Daily Mail» war auch Sängerin Taylor Swift (35), die beste Freundin der Braut, anwesend. Sie sei in einem Konvoi von drei SUVs zur Location gefahren worden. Fotos von ihr gab es bislang allerdings nicht – kein Wunder, denn um sie herum herrscht grosse Geheimhaltung. Die meisten der 170 Hochzeitsgäste werden im Luxus–Spa–Resort «El Encanto» in Santa Barbara untergebracht und mit dem Bus zu den Hauptveranstaltungen gebracht. Popstar Swift soll jedoch aus Sicherheitsgründen in einem Privathaus in der Nähe der Hochzeits–Location residieren. Gomez und Blanco sollen sich am Samstag auf einem privaten Anwesen in Santa Barbara das Jawort geben.