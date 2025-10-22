Hochzeitstag: Uschi Glas und Dieter Hermann feiern 20 Jahre Ehe

Bei all den Höhen gehen die beiden auch durch die Tiefen des Lebens gemeinsam. Hermann schwebte in seinem Leben bereits zweimal in Lebensgefahr, das grosse Glück war seine Ehefrau. «Ich konnte schnell genug den Notarzt rufen», erzählte Glas der «Bild». «Einmal hatte ihn eine Wespe gestochen, er brach kreidebleich zusammen, hatte einen allergischen Schock. Seine Töchter waren damals bei uns zu Besuch. Gemeinsam bearbeiteten wir ihn, bei uns zu bleiben, bis der Rettungswagen kam.» Das andere Mal sei ein Aneurysma in seinem Kopf geplatzt. Die Ärzte sprachen danach von einem Wunder, dass Hermann überlebt habe. Die dramatischen Erlebnisse haben das Paar geprägt: «Solche Erfahrungen nehmen einem die Angst vor dem Tod. Wir sind dankbar, vor allem den Ärzten und Sanitätern, und leben bewusst und fröhlich jeden Moment.»