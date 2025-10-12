Hollywood verabschiedet sich von Diane Keaton: «Eine Legende»

Goldie Hawn verriet zudem, dass ihre Freundin Diane Keaton Lob nie gemocht habe. Aber jetzt, so Hawn, «kannst du mir nicht sagen, ich soll die Klappe halten». In ihrer emotionalen Würdigung in den sozialen Medien schrieb Hawn weiter, dass Keaton «die Herzen der Welt erobert und Millionen Menschen an ihrem Genie teilhaben lassen hat, indem sie Filme gedreht hat, die uns auf eine Weise zum Lachen und Weinen gebracht haben, wie es nur sie konnte. Ich hatte das Glück, mit ihr den Film ‹Der Club der Teufelinnen› zu drehen, wobei unser Tag mit einem Kaffee im Make–up–Trailer begann, wo wir lachten und scherzten, bis hin zum letzten Drehtag. Es war eine Achterbahnfahrt der Liebe.»