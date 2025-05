Hollywoodstar George Clooney für Tony Award nominiert

«Better Call Saul»–Star Bob Odenkirk (62) ist für eine «Besondere Nebenrolle» im Stück «Glengarry Glen Ross» nominiert. Schauspielerin Mia Farrow (80) wurde als «Beste Hauptdarstellerin in einem Theaterstück» für ihre Performance in «The Roommate» mit einer Nominierung geehrt. Die ehemalige Pussycat–Dolls–Sängerin Nicole Scherzinger (46) wird gerade von allen Seiten für ihr Broadway–Engagement gefeiert. Sie ist seit September 2024 im Musical «Sunset Boulevard» in New York zu sehen, ihr Stück läuft noch bis Juli 2025. Bei den Tony Awards kann sie sich über eine Nominierung in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin in einem Musical» freuen.