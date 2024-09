Hollywoodstar George Clooney unterbreitet Donald Trump ein Angebot

Allmählich geht der Wahlkampf in den USA in die heisse Phase über. Am 5. November, also keine 50 Tage (Stand: 19. September) mehr entfernt, wählen die Amerikaner entweder Republikaner Donald Trump (78) oder Demokratin Kamala Harris (59) ins Weisse Haus. Welcher der beiden die Stimme von Hollywoodstar George Clooney (63) erhalten wird, ist klar: Er macht aus seiner Unterstützung für Harris keinen Hehl und holte zu Gast bei Late–Night–Komiker Jimmy Kimmel (56) nun zudem noch zum verbalen Schlag gegen Ex–Präsident Trump aus.