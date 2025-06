Hollywoodstar Teri Hatcher feiert Vielfalt in Hamburg

Eine Fashionshow der besonderen Art: Unter dem Motto «Celebrate Diversity» präsentierte Ernsting's family seine neue Herbst–/Winterkollektion 2025 – und lockte damit einen echten Hollywoodstar an die Elbe. Teri Hatcher (60), weltbekannt aus der Kultserie «Desperate Housewives», war der strahlende Mittelpunkt des Events im Empire Riverside Hotel in Hamburg. Die 60–Jährige posierte in einem nachtblauen Oversize–Anzug für die Fotografen.