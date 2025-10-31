Horrorgebiss: Heidi Klum postet ersten Blick auf ihr Halloween-Kostüm

Sie ist die «Queen of Halloween»

Lange dauert es nicht mehr, ehe Klum ihre aufwendig–gruselige Verkleidung in Gänze zeigen wird. Pünktlich zu Halloween am 31. Oktober veranstaltet sie wieder ihre legendäre Party in New York. Klum gilt als «Queen of Halloween» und steckt Jahr für Jahr Monate in die Planung ihres Kostüms und hält es bis zum Schluss streng geheim. «Ich werde sehr hässlich sein, denn ich versuche immer, etwas anderes zu machen», erklärte sie unlängst im Interview mit dem «People»–Magazin.