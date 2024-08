Horst Lettenmayer ist tot: So landete er im kultigen «Tatort»-Vorspann

Seine Augen machten ihn berühmt: Der deutsche Schauspieler und Unternehmer Horst Lettenmayer (1941 – 2024) ist gestorben. Das berichtete am Montag (5. August) zuerst die «Münchner Abendzeitung» in Berufung auf dessen Tochter Julia–Alina Lettenmayer. Demzufolge sei der Mann, der seit über 50 Jahren mit seinen graublauen Augen und seinen Beinen im kultigen «Tatort»–Vorspann zu sehen ist, mit über 80 Jahren am 20. Juli in seiner Wohnung gestorben. Er sei kurz darauf am 31. Juli – seinem 83. Geburtstag – auf dem Münchner Nordfriedhof beerdigt worden.