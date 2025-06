Hot Honey: So gelingt der süss-scharfe TikTok-Trend zu Hause

Zubereitung: Honig in einem kleinen Topf bei niedriger Hitze erwärmen – nicht kochen! Chiliflocken hinzufügen und 5 bis 10 Minuten leicht köcheln lassen, bis es leicht blubbert. Dann Zitronensaft und Apfelessig (und optional Hot Sauce) einrühren und gleich vom Herd nehmen. 5 Minuten ziehen lassen. Entweder durch ein Sieb abseihen oder einfach so in ein Glas füllen.