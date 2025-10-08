«House of Guinness»-Star Anthony Boyle ist als James Bond im Gespräch

Noch immer ist unklar, wer der nächste James Bond wird. Nun gibt es neue Spekulationen: Anthony Boyle (31), der Star aus der Netflix–Serie «House of Guinness», zählt laut den Buchmachern derzeit zu den Favoriten für die Kultrolle, wie «The Mirror» berichtet.
Cal Gildart vom britischen Wettanbieter «Ladbrokes» erklärte dem Blatt zufolge: «Anthony Boyles Statur mag zwar nicht unbedingt an James Bond erinnern, aber Daniel Craig hat die Messlatte für die Körpergrösse gesenkt und das herkömmliche Bond–Aussehen auf den Kopf gestellt.»
Allerdings müsste sich Anthony Boyle noch gegen den Favoriten Aaron Taylor–Johnson (35) durchsetzen, der bereits seit einiger Zeit als nächster 007 gehandelt wird. Weitere Namen, die im Gespräch sind, sind Callum Turner (35), Henry Cavill (42) und Theo James (40). Aussenseiterchancen werden den Buchmachern zufolge noch Jonathan Bailey (37) und Timothée Chalamet (29) eingeräumt.
Wird ein unbekannter Schauspieler 007?
Die Wetten darauf, wer die 007–Rolle übernehmen wird, laufen seit vier Jahren. 2021 hatte Daniel Craig (57) in «Keine Zeit zu sterben» seinen letzten Auftritt als James Bond. Sein Nachfolger könnte unterdessen auch jemand sein, mit dem zuvor niemand gerechnet hat. Vor Kurzem meldete das US–Branchenmagazin «Deadline», dass für die Rolle «ein Unbekannter» gecastet werden soll. Das sollen Produktions–Insider verraten haben. Demnach wird der neue Bond–Regisseur Denis Villeneuve (58) den Casting–Prozess beginnen, nachdem er die Arbeit an seinem aktuellen Film «Dune: Part Three» abgeschlossen hat, der im Dezember 2026 in den Kinos erscheinen soll.
Villeneuve und die Amazon MGM Studios würden dann nach einem «neuen Gesicht» suchen, das zum nächsten Spion im Geheimdienst Seiner Majestät werden kann. Es werde ein männlicher und britischer Darsteller gesucht. Aus dem «Deadline»–Bericht geht zudem hervor, dass der bereits offiziell bestätigte Drehbuchautor Steven Knight (66) derzeit noch am Skript zum kommenden 007–Abenteuer arbeiten würde. Starten könnte der nächste «James Bond»–Teil dann den Quellen zufolge gegen Jahresende 2028. Die Dreharbeiten könnten demnach 2027 stattfinden.