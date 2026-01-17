Howard Carpendale geniesst London-Reise mit seiner Familie

Dazu lobte er seinen Vater als seinen «besten Freund» und für dessen Werte wie Fairness, Bodenständigkeit und Haltung. «Du hast nie Autorität eingefordert, du hattest sie einfach, weil du du bist», sagte er etwa, oder auch: «Du hast nicht kontrolliert, du hast gelassen.» Er kenne keinen Menschen auf der Welt, der mit Erfolg so gelassen, so cool umgehe. Sein Vater sowie seine Mutter Claudia hätten ihm «bedingungslose Liebe» vermittelt und gezeigt, was Familie ist. Sie seien «ein Team, eine Einheit». Er freue sich auch, dass der Sänger so viel Zeit mit seinem Enkel Mads verbringen könne und wünschte den beiden noch viele gemeinsame Jahre zusammen.