Hugh Grosvenor: Herzog von Westminster ist erstmals Vater geworden

Hugh Grosvenors Vater Gerald Grosvenor (1951–2016), der 6. Herzog von Westminster, starb 2016 im Alter von 64 Jahren an einem Herzinfarkt. Seitdem ist der 34–Jährige der 7. Duke of Westminster. Einst einer der begehrtesten Junggesellen des Landes, wurde er mit 25 Jahren zum Milliardär. Der Grossgrundbesitzer soll Anwesen in Oxfordshire, Cheshire, Lancashire und Schottland sowie in den Londoner Nobelvierteln Mayfair und Belgravia besitzen. Der Familiensitz der Grosvenors ist Eaton Hall, ein Landhaus südlich des Dorfes Eccleston in der Grafschaft Cheshire.