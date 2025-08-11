Hulk Hogan: Ex-Frau Linda vermisst ihn an seinem Geburtstag sehr

Linda Bollea, die sich auf Instagram Linda Hogan nennt, veröffentlicht auf der Plattform ein Bild, zu dem sie ihrem Ex–Mann gratuliert. Auf der Aufnahme sind die beiden laut ihres Kommentars im Jahr 1981 zu sehen. «Ich und der Hulkster», schreibt sie dazu. «Alles Gute zum Geburtstag, Terry», wünscht sie ihm ausserdem. Hulk Hogans bürgerlicher Name war Terry Bollea. Weiter erklärt Linda: «Ich liebe und vermisse dich so sehr.» Die beiden waren von 1983 bis 2009 verheiratet.