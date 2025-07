Hulk Hogan ist tot: Emotionaler Abschied auf Instagram

Hulk Hogan begann seine Karriere im professionellen Wrestling in den 1970er–Jahren und gilt heute als einer der Wegbereiter für die weltweite Popularität des Sports. Er zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Wrestlern aller Zeiten. Auch als Schauspieler war Hogan aktiv, unter anderem übernahm er die Hauptrolle in der 90er–Jahre–Serie «Thunder in Paradise». Er hinterlässt seine Ehefrau Sky sowie seine beiden Kinder Nick (34) und Brooke Hogan (37).