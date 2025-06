Huma Abedin und Alex Soros feiern Hochzeitsparty in den Hamptons

Die Festivitäten finden laut «Daily Mail» in der exklusiven Atmosphäre der Hamptons statt, genauer gesagt auf dem Anwesen von Alex' Mutter Susan Weber auf Shelter Island. Abedin strahlte bei dem Pre–Dinner in einem eleganten, champagnerfarbenen Kleid in Midi–Länge mit flatternden Ärmeln und passenden Sandalen mit Absatz. Der Bräutigam komplettierte das harmonische Bild in einem hellbraunen Anzug mit passenden Schuhen.