«Humor mit Haltung»: Hazel Brugger bekommt Bambi

Die nächste Gewinnerin eines Bambi 2025 steht fest. Komikerin Hazel Brugger (31) wird am 13. November in der Kategorie Comedy ausgezeichnet. Das gab Hubert Burda Media am Montag bekannt. Der Medienkonzern vergibt den Preis für Menschen «mit Visionen und Kreativität, deren herausragende Erfolge und Leistungen sich im ablaufenden Jahr in den Medien widerspiegelten».