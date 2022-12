Humor «schützt» sie: Christina Applegate über ihren Umgang mit MS

«Um ehrlich zu sein, vergangenes Jahr mit MS diagnostiziert zu werden und was seitdem mit meinem Körper, meiner Seele, meinem Geist, mit allem passiert ist - natürlich wollte ich da nicht unter Leute gehen und darüber reden», erklärte Applegate, die sich seit ihrer Diagnose im August 2021 erstmals wieder im November 2022 in der Öffentlichkeit zeigte. Trotz ihrer schweren Erkrankung filmte sie in der Zwischenzeit die letzte Staffel der Netflix-Serie «Dead to Me». Man habe sie nicht zur Arbeit «gezwungen», viel mehr war es eine Herzensangelegenheit für Applegate, dieses Projekt zu beenden.