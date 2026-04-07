Hund Fritz im Arm: Heidi Klum zieht im Minikleid alle Blicke auf sich

«Dieser kleine, zottelige Flauschball war immer noch in seinem Käfig», schilderte sie auf Instagram. Klum zögerte nicht lange und nahm ihn mit nach Hause. Dass es so einfach war, stimmte allerdings nicht ganz. Ehemann Tom Kaulitz (36) musste erst von dem Familienzuwachs überzeugt werden. «Ich weiss, er hat Recht... aber ich konnte ihn einfach nicht zurücklassen», schrieb Klum.