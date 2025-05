«I Kissed a Girl»-Musikerin Jill Sobule stirbt bei Hausbrand

Vielseitige Künstlerin mit starkem sozialem Engagement

Geboren 1959 in Denver, Colorado, veröffentlichte Sobule ihr erstes Album «Things Here Are Different» im Jahr 1990, produziert vom legendären Todd Rundgren. Ihr Lied «Too Cool to Fall in Love» von diesem Debütalbum erreichte Platz 17 der Adult Contemporary Charts. Doch erst mit ihrem gleichnamigen Album «Jill Sobule» von 1995 gelang ihr der kommerzielle Durchbruch.