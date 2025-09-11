IAA Mobility 2025: Trendthema «Bidirektionales Laden» im Fokus

Ab dem dritten Level agiert das Auto und der Mensch kann seine Aufmerksamkeit vorübergehend anderen Dingen als dem Strassenverkehr widmen. Man muss jedoch achtsam bleiben und auf ein entsprechendes Signal hin wieder selbst die Kontrolle über den Wagen übernehmen. Auf Level 4 kann der Wagen autonom agieren. Der Fahrer kann sich vollständig anderen Tätigkeiten widmen und beispielsweise währenddessen ein Nickerchen machen oder arbeiten. Das Fahrzeug muss dann in der Lage sein, beispielsweise sicher einen Parkplatz aufzusuchen, bevor der Mensch wieder übernimmt.