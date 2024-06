Ian McKellen stürzt von der Bühne: Schauspielstar im Krankenhaus

Steht Ian McKellen am Mittwoch schon wieder auf der Bühne?

Ian McKellen wurde nach dem Sturz laut dem Bericht in ein Krankenhaus gebracht. Die Zuschauer wurden demzufolge nach dem Vorfall aus dem Theater im Londoner West End geleitet und darüber informiert, dass die Vorstellung abgesagt werde. Ein Sprecher des Theaters bestätigte offenbar später, dass auch die Aufführung am Dienstagabend nicht stattfinden werde, «damit Ian sich ausruhen kann». McKellen soll offenbar aber in der Nachmittagsvorstellung am Mittwoch wieder auftreten, heisst es weiter.