Ian Ziering über Shannen Doherty: «Trauer ist keine Vorstellung»

Einen Abend wird Ian Ziering niemals vergessen

Anfangs seien er und Doherty bei der Serie mehrfach aneinandergeraten, bei «zwei starken Persönlichkeiten» passiere das eben. Aber sie hätten sich stets respektiert und er vermisse sie. «Als wir älter wurden, sind wir milder geworden. Wir wurden erwachsen. Wir haben verstanden, woran wir beteiligt waren und was jeder mitbrachte.» Oft denke er noch an Doherty, «an deinen Schneid, dein Feuer, dein gütiges Herz, das so wenige wirklich zu sehen bekamen. Ich trage das alles noch immer in mir.»