«Ich bin Single»: Frau von Jens Lehmann gibt Trennung bekannt

Es ist offiziell: Jens Lehmann (55) und seine Frau Conny (52) sind getrennt. Dies verriet die (Noch–)Gattin des ehemaligen Nationaltorhüters der «Bild»–Zeitung. «Ich bin Single», sagte Conny Lehmann bei einem Event in einem Münchner Hotel auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus. «Ich bin glücklicher Single», fügte sie hinzu. Passend dazu erschien sie zur Party im The Charles Hotel ohne männliche Begleitung, dafür in bester Gesellschaft: An ihrer Seite war ihre gute Freundin, Moderatorin Annemarie Carpendale (47).