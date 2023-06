Ich bleibe hier! Sechs Gründe für einen Urlaub zu Hause

Keine stressigen Situationen

Um in ein anderes Land zu reisen, muss man in den allermeisten Fällen wohl oder übel ein Flugzeug nehmen, ins Auto oder in den Zug steigen. Verreist man innerhalb der Schulferien, sind die Flughäfen überfüllt und die Autobahnen verstopft. In einem Auto stundenlang im Stau zu stehen, macht in der Regel keinen Spass. Bei einer Fernreise kommt noch der Jetlag hinzu. Oft sind Schlafstörungen, Müdigkeit und Gereiztheit die Folgen. Wer zu Hause bleibt, hat damit kein Problem.