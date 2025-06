«Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast»: Horror-Nostalgie pur

«Ihr könnt nicht fliehen, euch nicht verstecken. Erwischt ihn, bevor er euch erwischt», ist Love Hewitt in dem neuen Clip zu hören. Sie und Prinze Jr. kehren darin nicht nur in ihre Rollen Julie James und Ray Bronson zurück, die sich bereits vor knapp 30 Jahren mit dem Mörder mit Fischerhaken herumschlagen mussten. Sie scheinen die neue Gruppe an Jugendlichen, die auf erstaunlich ähnliche Weise einen Unfall bauen und denen ebenfalls ein Jahr später nach dem Leben getrachtet wird, auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. So ist der ergraute Prinze Jr. an einer Stelle des Trailers mit einer Pistole in der Hand zu sehen, an einer anderen konfrontiert Love Hewitt scheinbar direkt den Killer.