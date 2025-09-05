IFA 2025: Diese Geräte machen das Leben im Smart Home einfacher

Mercusys Halo H47BE: Damit das Internet richtig funktioniert

Die Kommunikation innerhalb der smarten Häuser funktioniert in der Regel über WLAN, aber auch für Videospiele, Musik und Serien ist eine stabile Funkinternetverbindung notwendig. Die Marke Mercusys von TP–Link möchte Abhilfe schaffen und zeigt sich erstmals mit eigener Präsenz auf der Messe. Dort wird das Wi–Fi–7–Mesh–System Halo H47BE vorgestellt, das mit einer Geschwindigkeit von bis zu rund neun Gbit/s punkten möchte und Wohnflächen von bis zu 550 Quadratmetern mit einer modernen Netzwerklösung versorgen soll. Einrichten lässt sich das Ganze einfach per App.