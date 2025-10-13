«Ihr Lachen erhellte jeden Raum»: Woody Allen über Diane Keaton

Nur ihre Meinung zählte für Woody Allen

Die Meinung Keatons habe Allen dabei über alles geschätzt. «Ich habe nie eine einzige Kritik zu meiner Arbeit gelesen und mich nur dafür interessiert, was Keaton dazu zu sagen hatte. Wenn ihr der Film gefiel, betrachtete ich ihn als künstlerischen Erfolg. Wenn sie weniger begeistert war, versuchte ich, ihre Kritik zu nutzen, um den Film neu zu schneiden und etwas zu schaffen, das ihr besser gefiel», schreibt er.