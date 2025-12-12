Ikkimel: Trauer machte aus der Neurowissenschaftlerin eine Rapperin

Nach dem Tod ihres Vaters und mitten im Corona–Lockdown stellte sie sich die entscheidende Frage: Was will ich wirklich? «Es hätte sich falsch angefühlt, zu gehen», erklärt sie ihre Absage an die Wissenschaft und Norwegen. Stattdessen blieb sie in Berlin bei ihrer Mutter und ihrem Bruder – und fasste einen Entschluss, der für Aussenstehende wie Wahnsinn wirkte: «Ich musste es einmal laut aussprechen, dass ich Musik machen will.»