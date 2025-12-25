Im Babyglück: Influencerin Tanja Makarić ist Mutter geworden

Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest hat sich das Leben von Tanja Makarić (28) für immer verändert. Die ehemalige Leistungsschwimmerin und heutige Influencerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Ihre Tochter Malou Jolié erblickte am 20. Dezember das Licht der Welt, wie die «Bild»–Zeitung berichtet.
Geburt wurde zur Grenzerfahrung
«Es ist das Schönste, was mir in diesem Jahr hätte passieren können», verriet die frischgebackene Mama dem Blatt. «Malou Jolié ist am 20. Dezember zur Welt gekommen und es geht ihr sehr gut.» Ein emotionaler Moment für die 28–Jährige, die auf Instagram rund 692.000 Follower hat.
Doch der Weg ins Mutterglück war kein leichter. «Die Geburt war nicht einfach», gab Makarić offen zu. Eine Erfahrung, die ihren Blick auf das Leben grundlegend verändert hat. «Die Geburt hat mir eine ganz neue Perspektive gegeben», erzählte sie. «Besonders auf meine Mutter, die vier Kinder bekommen hat, und auf meine Schwester mit ihren zwei Kindern.»
Die Wehen und Schmerzen bei der Entbindung haben der ehemaligen Profi–Schwimmerin «einen noch viel grösseren Respekt vor Frauen» eingeflösst «und vor dem, was sie leisten. Das kann man sich vorher einfach nicht vorstellen», so Makarić weiter.
Ein lang gehegter Kinderwunsch
Dass sie eines Tages Mutter werden würde, stand für die gebürtige Düsseldorferin schon lange fest. Bereits im Juli 2025 hatte sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und dabei verraten: «Ich habe immer eine grosse Familie mit fünf Kindern haben wollen, aber bis jetzt habe ich mich nie bereit dafür gefühlt.» Damals schwärmte sie: «Schwanger zu sein, ist das Beste, was mir je im Leben passiert ist.»
Malou Jolié ist ein absolutes Wunschkind. Zum Vater ihrer Tochter möchte sich die Influencerin nicht äussern. Dieses Weihnachtsfest dürfte für Tanja Makarić wohl das emotionalste ihres Lebens werden.