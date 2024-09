«Im falschen Film gelandet»: Regina Halmich reagiert auf Raabs Video

Wird es der Schönheitsdoc richten?

Anfang April hatte Stefan Raab sein TV–Comeback und den dritten Boxkampf gegen Regina Halmich angekündigt – seitdem gab es immer mal wieder kurze Videos, die für das Event am Samstag, 14. September, werben. In dem Clip, den Raab am 9. September fünf Tage vor dem Aufeinandertreffen in Düsseldorf gepostet hat, stampft Raab hinter Fitnessqueen Pamela Reif (28) her, die die Schönheitsklinik von «Dr. Lamborghini» ansteuert. «Warte, ich kann nicht mehr laufen», jammert Raab. «Komm jetzt», ermahnt ihn Reif, die ihn schliesslich im Rollstuhl zum Arzt mit künstlichen weissen Zähnen (Herbig) fährt. Dieser fragt mit Blick auf den Mann im Rollstuhl: «Was ist das denn?» – und Reif entgegnet: «Das ist Stefan Raab.» Darauf entfährt es Herbig alias Dr. Lamborghini: «Ach du scheisse...», womit das Video endet.