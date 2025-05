Im Meerjungfrauen-Kleid: Diane Kruger verzaubert Cannes

Die deutsche Schauspielerin Diane Kruger (48) hat in Cannes Hollywood–Glamour versprüht. Sie besuchte die Premiere des französischen Films «Dossier 137» in einem blauen, paillettenbesetzten Prada–Kleid im Meerjungfrauen–Trend mit passender, bodenlanger Schleppe. Die Robe war zwar durchsichtig, ein Einsatz im Neckholder–Stil liess aber keine tiefen Einblicke zu, so dass Kruger offenbar nicht gegen die Kleiderordnung des Festivals verstiess.