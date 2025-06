Im Reisefieber: Fünf Traumziele für den Juni

Das stille Gleiten der traditionellen «Pletna»–Boote über den See, der Aufstieg zur mittelalterlichen Burg mit Panoramablick und die berühmte Bleder Cremeschnitte in einem der Seecafés – all das entfaltet im Frühsommer eine besondere Leichtigkeit. Gleichzeitig lädt die Umgebung zu ausgedehnten Wanderungen und Radtouren ein. Besonders beliebt sind Touren in den Triglav–Nationalpark, wo die Luft klar und die Landschaft beinahe unberührt ist. Bled bietet im Juni eine ausgewogene Mischung aus Erholung, Naturerlebnis und slowenischer Gastfreundschaft.