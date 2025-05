Im Sommer: Liam Payne posthum in Castingshow zu sehen

In einem Post der Website Tudum kündigte Netflix an, dass «Building the Band» im Sommer an den Start gehen wird. Neben Payne sind Pussycat–Dolls–Sängerin Nicole Scherzinger (46) und Destiny's–Child–Star Kelly Rowland (44) als Jurorinnen dabei. Durch die Show führt Backstreet–Boys–Star AJ McLean (47), der ebenfalls auf eine langjährige Musikkarriere zurückblicken kann.