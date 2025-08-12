Im Urlaub darf's auch mal getrennte Wege geben

Reisen mit dem Partner, Freunden oder der Familie heisst für viele nicht, dass sämtliche Programmpunkte vom ersten bis zum letzten Urlaubstag gemeinsam absolviert werden müssen. Laut einer Befragung im Auftrag von GetYourGuide, einer Plattform zur Buchung von Reise–Erlebnissen, wünschen sich 76 Prozent der Teilnehmenden im Urlaub auch Zeit für sich – etwa für Wellness, Shopping oder Erkundungstouren ohne Begleitung.